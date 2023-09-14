В ЮФО вырос спрос на коммерческую ипотеку — Сбер

Аналитики Сбера исследовали спрос на покупку жилья на первых этажах в ипотеку в ЮФО

Чаще всего, по данным аналитиков Сбера, недвижимость на первых этажах самозанятые используют под офисы. Также ее приобретают для сдачи в аренду компаниям или как инвестицию для будущей перепродажи.

«На юге России и Северном Кавказе растёт спрос на коммерческую недвижимость в жилых домах. Это связано с ростом числа самозанятых, массовым переводом в нежилой фонд жилых помещений, а также с трендом изначального планирования застройщиками первых этажей под коммерческую недвижимость. Чаще всего эти объекты находятся в центральных районах Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя. В летние месяцы вырос спрос на помещения в курортных зонах Черноморского побережья и Кавминвод. Как правило, здесь открывают салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы, химчистки, ателье, учебные или игровые центры, пункты выдачи заказов онлайн-ритейлеров», — отметила зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева.

Напомним, что с 6 апреля 2023 года физлица могут оформить в Сбербанке ипотеку на покупку коммерческой недвижимости по цене от 500 тыс. до 100 млн рублей. Ее максимальная площадь может достигать 270 кв. м. Ранее такая возможность была только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Как писали ранее Юга.ру, в офисах Сбера в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе можно установить на смартфон полезные сервисы.