В Краснодарском крае суд вынес приговор мотоциклисту, который сбил ребенка и скрылся

В Усть-Лабинске мотоциклист получил 3,5 года колонии за наезд на ребенка

Предыстория. Вечером 25 июня 2023 года в парке Усть-Лабинска мотоциклист на скорости выехал на тротуар, сбил подростка и уехал. Мальчика госпитализировали. 27 июня мотоциклиста задержали . Им оказался 59-летний местный житель. В момент аварии мужчина был трезв. За оставление места ДТП суд назначил мужчине 14 суток ареста. А уголовное дело из органов полиции передали в СУ СК Краснодарского края.

В пресс-службе судов Краснодарского края 13 сентября сообщили, что суд признал подсудимого виновным. Мужчина проведет в колонии-поселении три с половиной года. Судом также удовлетворен иск потерпевших на сумму 500 тыс. рублей.

В суде уточнили, что ребенок в результате ДТП получил серьезные травмы.