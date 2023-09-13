В Краснодарском крае суд вынес приговор мотоциклисту, который сбил ребенка и скрылся
В Усть-Лабинске мотоциклист получил 3,5 года колонии за наезд на ребенка
Предыстория. Вечером 25 июня 2023 года в парке Усть-Лабинска мотоциклист на скорости выехал на тротуар, сбил подростка и уехал. Мальчика госпитализировали. 27 июня мотоциклиста задержали. Им оказался 59-летний местный житель. В момент аварии мужчина был трезв. За оставление места ДТП суд назначил мужчине 14 суток ареста. А уголовное дело из органов полиции передали в СУ СК Краснодарского края.
В пресс-службе судов Краснодарского края 13 сентября сообщили, что суд признал подсудимого виновным. Мужчина проведет в колонии-поселении три с половиной года. Судом также удовлетворен иск потерпевших на сумму 500 тыс. рублей.
В суде уточнили, что ребенок в результате ДТП получил серьезные травмы.
Напомним, 22 августа в Ленинградском районе Кубани подростки погибли в ДТП на встречной полосе. За рулем был 13-летний парень.