В Краснодарском крае суд вынес приговор мотоциклисту, который сбил ребенка и скрылся

Краснодарский край

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  • © скриншот видео Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края https://t.me/opskuban/621
    © скриншот видео Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края https://t.me/opskuban/621

В Усть-Лабинске мотоциклист получил 3,5 года колонии за наезд на ребенка

Предыстория. Вечером 25 июня 2023 года в парке Усть-Лабинска мотоциклист на скорости выехал на тротуар, сбил подростка и уехал. Мальчика госпитализировали. 27 июня мотоциклиста задержали. Им оказался 59-летний местный житель. В момент аварии мужчина был трезв. За оставление места ДТП суд назначил мужчине 14 суток ареста. А уголовное дело из органов полиции передали в СУ СК Краснодарского края.

В пресс-службе судов Краснодарского края 13 сентября сообщили, что суд признал подсудимого виновным. Мужчина проведет в колонии-поселении три с половиной года. Судом также удовлетворен иск потерпевших на сумму 500 тыс. рублей.

В суде уточнили, что ребенок в результате ДТП получил серьезные травмы.

Напомним, 22 августа в Ленинградском районе Кубани подростки погибли в ДТП на встречной полосе. За рулем был 13-летний парень.

Дети ДТП Правосудие Происшествия Суд

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