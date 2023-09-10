Все ярмарки в Сочи приведут к единому архитектурному стилю

Краснодарский край

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  • В Краснодаре открылась «Кубанская ярмарка» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    В Краснодаре открылась «Кубанская ярмарка» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Все ярмарки с продукцией местных производителей приведут в Сочи к единому архитектурному виду

Новый стиль оформления разработали в цветах и символике города. Примеры сочинцы и гости курорта уже могут оценить в микрорайонах Ареда, Дагомыс и Блиново. В сентябре начнут обновление на Мацесте.

«Сельхозпродукция нашего южного региона хорошо известна жителям всей России, и она должна быть заметна и узнаваема. По дороге к торговым точкам установим указатели, брендируем локальные товары. За два года мы открыли 15 муниципальных сельскохозяйственных ярмарок, теперь их в городе 40», — написал Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

Как писали Юга.ру, на сочинском курорте «Роза Хутор» проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Крупнейшие российские платформы KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представят свои главные премьеры 2023-2024.

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Все ярмарки в Сочи приведут к единому архитектурному стилю
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