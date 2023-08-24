В Краснодарском крае пройдет фестиваль контактной импровизации и современного танца

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В курортном поселке Лоо на берегу Черного моря 13-22 сентября пройдет всероссийский фестиваль контактной импровизации, соматики, перформанса и современного танца The Essence

Как сообщают организаторы, они подготовили программу для участников любого уровня подготовки. Каждый из десяти дней фестиваля будет наполнен открытиями, творчеством и танцами.

Первые пять дней участников ждут интенсивы и мастер-классы. Следующие два дня займут лаборатории и фокус-группы. Еще один день будет свободным, его можно будет провести в своей практике, интеграции мастер-классов, поездках и экскурсиях. Завершится фестиваль праздничной вечеринкой.

«Кого мы ждём? Танцоров, йогов, массажистов, психологов, коучей. А ещё всех, кто готов к исследованию, поиску нового, усовершенствованию техники танца, осознанному движению и самовыражению», — рассказали организаторы.

Событие пройдет в курортном поселке Лоо, в 18 км от Сочи. Жить участники будут в апартаментах. Подробности об условиях участия можно узнать по ссылке.

Как писали Юга.ру, на всесезонном курорте «Эльбрус» 27 августа состоится экологический музыкальный фестиваль-субботник «Чистая гора».

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В Краснодарском крае пройдет фестиваль контактной импровизации и современного танца
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