Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YESNP Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб поднял процентные ставки по рублевым вкладам «Доход» на 91 день

Ставки по вкладам «Доход» на 91 день в зависимости от пакета услуг и суммы депозита теперь составляют от 10,08% до 11,2% годовых с учетом капитализации.

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей.

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Полные условия по вкладам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, краснодарцы смогут взять ипотеку до 15 млн рублей по госпрограмме в Уралсибе.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

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