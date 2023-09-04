Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам
Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YESNP Краснодарский край, Вся Россия
Банк Уралсиб поднял процентные ставки по рублевым вкладам «Доход» на 91 день
Ставки по вкладам «Доход» на 91 день в зависимости от пакета услуг и суммы депозита теперь составляют от 10,08% до 11,2% годовых с учетом капитализации.
Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей.
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Полные условия по вкладам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.
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