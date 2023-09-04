В аэропорту Сочи рейсы задерживаются из-за непогоды

В Сочи 4 сентября не планируют закрывать аэропорт из-за непогоды. Но некоторые самолеты задерживаются

Сочинский аэропорт работает в штатном режиме, но возможны корректировки времени вылета из-за плохой погоды, сообщили в пресс-службе.

«Аэропорт не закрывался и не закрывается. Метеоусловия не мешают экипажам совершать посадки и взлетать. Длительных задержек более двух часов нет», — добавили в аэропорту.

Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 12:30 на вылет и прилет задержаны пять рейсов. Среди них есть международные.

Как писали Юга.ру, 4 сентября в Краснодарском крае пройдут дожди. В Сочи возможен сход селей и оползней. Об обстановке в городе мы писали здесь.