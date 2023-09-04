В аэропорту Сочи рейсы задерживаются из-за непогоды

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В Сочи 4 сентября не планируют закрывать аэропорт из-за непогоды. Но некоторые самолеты задерживаются

Сочинский аэропорт работает в штатном режиме, но возможны корректировки времени вылета из-за плохой погоды, сообщили в пресс-службе. 

«Аэропорт не закрывался и не закрывается. Метеоусловия не мешают экипажам совершать посадки и взлетать. Длительных задержек более двух часов нет», — добавили в аэропорту. 

Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 12:30 на вылет и прилет задержаны пять рейсов. Среди них есть международные.

Как писали Юга.ру, 4 сентября в Краснодарском крае пройдут дожди. В Сочи возможен сход селей и оползней. Об обстановке в городе мы писали здесь

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В аэропорту Сочи рейсы задерживаются из-за непогоды

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