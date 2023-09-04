В Адыгее на месте ресторана ИКЕА открыли пространство для обмена одеждой

Адыгея

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  • © Фото Claire Abdo с сайта unsplash.com
    © Фото Claire Abdo с сайта unsplash.com

В торговом центре «МЕГА Адыгея-Кубань» можно обменять или сдать ненужную одежду

В ТЦ в Адыгее открылось двухэтажное пространство «Меняйся». В магазине принимают старую одежду. Ненужные вещи можно сдать в переработку или обменять на другие.

Puma, Nike и другие:

Своп-магазин находится на первом этаже. В специальных домиках можно подшить или починить свою одежду. По выходным в пространстве будут проводить экологичные мастер-классы.

Второй этаж отвели под развивающие, обучающие мероприятия. Там будут: настольные игротеки, обучение игре в шахматы, лекции с экспертами об экологии, спорте, правильном питании, финансовых привычках.

Напомним, что краснодарский экоцентр «Чистая среда» переехал в начале августа. Узнать, куда теперь сдавать отходы, можно здесь.

одежда Торговля торговые центры Экология

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