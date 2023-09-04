В Адыгее на месте ресторана ИКЕА открыли пространство для обмена одеждой

В ТЦ в Адыгее открылось двухэтажное пространство «Меняйся». В магазине принимают старую одежду. Ненужные вещи можно сдать в переработку или обменять на другие.

Своп-магазин находится на первом этаже. В специальных домиках можно подшить или починить свою одежду. По выходным в пространстве будут проводить экологичные мастер-классы.



Второй этаж отвели под развивающие, обучающие мероприятия. Там будут: настольные игротеки, обучение игре в шахматы, лекции с экспертами об экологии, спорте, правильном питании, финансовых привычках.

Напомним, что краснодарский экоцентр «Чистая среда» переехал в начале августа. Узнать, куда теперь сдавать отходы, можно здесь.