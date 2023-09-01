Краснодарцы стали чаще брать кредиты в Сбере

Краснодарский край

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  • Сбербанк © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Сбербанк © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Розничный кредитный портфель Сбера в Краснодаре вырос на 30%

Кредитный портфель розничного бизнеса Сбера в Краснодарском крае по итогам первого полугодия превысил 615 млрд рублей — на треть больше, чем годом ранее. Объём выданных займов за год вырос почти на 40% до 69 млрд рублей.

Татьяна Сергиенко

Татьяна Сергиенко

Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка

«Популярность розничных продуктов Сбера стабильно растёт среди жителей Краснодарского края. Способствуют этому не только привлекательные условия кредитования и широкая линейка предложений банка, но и удобство их оформления. Так, доля потребительских кредитов, выданных онлайн, за год выросла на 8%. Сегодня 9 из 10 займов клиенты Сбера на Кубани оформляют удалённо, всего за несколько минут, с помощью приложения СберБанк Онлайн», — рассказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Особые условия Сбер приготовил для клиентов банка с подпиской СберПрайм+, оформившим потребительский кредит с 18 августа до 30 сентября. Банк вернёт им 2,5% ставки по кредиту бонусами СберСпасибо, которые можно обменять на рубли по повышенному курсу или на скидки до 99% у партнёров, и предоставит в первый месяц сниженную процентную ставку — 4% годовых.

Как писали Юга.ру, в краснодарских офисах Сбера можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон.

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