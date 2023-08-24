В администрации Краснодарского края прокомментировали изъятие земли в Шепси в пользу государства

Власти Кубани сказали, что земли в Шепси передадут в госсобственность в интересах жителей

Уже несколько месяцев в поселке Шепси Туапсинского района решается вопрос о передаче в госсобственность нескольких десятков земельных участков. Изначально земля была предоставлена санаторию для строительства детского сада. Позже её решили передать в аренду третьим лицам. Теперь люди могут остаться без жилья и бизнеса.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сказали «Коммерсанту-Кубань», что это делают для возвращения земельных участков к первоначальному целевому назначению и последующему использованию в интересах жителей.