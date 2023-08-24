В администрации Краснодарского края прокомментировали изъятие земли в Шепси в пользу государства

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Кубани сказали, что земли в Шепси передадут в госсобственность в интересах жителей

Уже несколько месяцев в поселке Шепси Туапсинского района решается вопрос о передаче в госсобственность нескольких десятков земельных участков. Изначально земля была предоставлена санаторию для строительства детского сада. Позже её решили передать в аренду третьим лицам. Теперь люди могут остаться без жилья и бизнеса.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сказали «Коммерсанту-Кубань», что это делают для возвращения земельных участков к первоначальному целевому назначению и последующему использованию в интересах жителей. 

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В администрации добавили, что арендатор разделил землю на мелкоконтурные участки без утвержденной документации по планировке территории. Затем часть таких участков была предоставлена в аренду другим лицам, которые также незаконно изменили целевое назначение ряда земельных участков.

Юга.ру писали, что 27 июня Туапсинский районный суд удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ о демонтаже 157 частных и коммерческих построек в Шепси. В ведомстве посчитали, что объекты возвели незаконно, а земли используются не по назначению. 

С подобными проблемами столкнулись владельцы земли в Сочи. Там у сельхозпроизводителей изъяли 3,9 тыс. га земель. Среди ответчиков — «Краснополянская косметика», «Шапсугский чай», «Мацеста чай», «Хоста чай», «Солохаульский чай». Иск в суд также направила Генпрокуратура.

Жилье Туапсинский район

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В администрации Краснодарского края прокомментировали изъятие земли в Шепси в пользу государства
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