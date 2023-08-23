В районе Эльбруса пройдет экологический музыкальный фестиваль «Чистая гора»

Организаторы запланировали мастер-классы по различным направлениям для гостей всех возрастов, ярмарку, дегустацию плова и праздничный концерт, хэдлайнером которого станет рок-музыкант Найк Борзов. Кроме того, по итогу фестиваля состоится торжественное открытие тематического арт-объекта.

Участие в фестивале для всех бесплатное. Нужно просто зарегистрироваться по ссылке, скачать электронный билет и приехать на курорт до 12:00. На месте всем выдадут необходимый инвентарь для субботника, первые 600 зарегистрировавшихся получат на память брендированный набор, остальные — прогулочный билет на бесплатный подъем на Эльбрус, которым можно будет воспользоваться до 1 ноября 2023 года.

Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии создадут комиксы по мотивам народных сказок. Цель проекта — популяризация фольклора среди детей от 6 до 9 лет. Работа над комиксами начнется в ноябре 2023 года, а выпустить сборники планируют в апреле 2024 года.