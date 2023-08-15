В Новороссийске пройдут учения со стрельбой

Краснодарский край

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  • Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

В порту Новороссийска военно-морская база проведет мероприятие по стрельбе

В Новороссийске 16 августа с 11:00 до 13:00 жители города могут услышать звуки пальбы. Администрация муниципалитета сообщает, что в это время военно-морская база проведет учения со стрельбой .

«Рейдерский захват»:

По словам мэрии, учения пройдут в акватории морского порта Новороссийска. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ.

Как писали ранее Юга.ру, Минобороны России 4 августа заявило о попытке атаки военно-морской базы Новороссийска. Жители города слышали громкие звуки.

Безопасность Новороссийск Стрельба

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