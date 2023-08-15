В Новороссийске пройдут учения со стрельбой
В порту Новороссийска военно-морская база проведет мероприятие по стрельбе
В Новороссийске 16 августа с 11:00 до 13:00 жители города могут услышать звуки пальбы. Администрация муниципалитета сообщает, что в это время военно-морская база проведет учения со стрельбой .
«Рейдерский захват»:
По словам мэрии, учения пройдут в акватории морского порта Новороссийска. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ.
Как писали ранее Юга.ру, Минобороны России 4 августа заявило о попытке атаки военно-морской базы Новороссийска. Жители города слышали громкие звуки.