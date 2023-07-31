В Абинском районе пройдет фестиваль здорового отдыха Shapsuga ashram camp

Краснодарский край

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  • © Изображение teksomolika, Freepik.com
    © Изображение teksomolika, Freepik.com

В станице Шапсугской Абинского района 16-20 августа пройдет фестиваль здорового отдыха для всей семьи Shapsuga ashram camp

В программе йога-практики (кундалини), медитации и пранаямы на накопление энергии, гвоздестояние, хождение по углям, купание в горной реке, мастер классы для детей и взрослых по рисованию и плетению мандалы, изготовлению оберегов из натуральных камней, обучение игре на музыкальных инструментах (варган и глюкофон), походы к дольменам, курганам, поездки на проходимых лесных джипах, катание на лошадях по лесу, танцевальные вечера, кинопоказы.

Будет организовано несколько вариантов проживания: палатки 300 рублей в сутки, номера от 1300 рублей в сутки. Питание 700 рублей с человека день (обед и ужин).

Стоимость участия 5000 рублей, семьям и компаниям от трех человек будет скидка 20%. Подробности по ссылке.

Абинский район Дети отдых Развлечения Семья Фестивали

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В Абинском районе пройдет фестиваль здорового отдыха Shapsuga ashram camp
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