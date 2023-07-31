В Абинском районе пройдет фестиваль здорового отдыха Shapsuga ashram camp

В программе йога-практики (кундалини), медитации и пранаямы на накопление энергии, гвоздестояние, хождение по углям, купание в горной реке, мастер классы для детей и взрослых по рисованию и плетению мандалы, изготовлению оберегов из натуральных камней, обучение игре на музыкальных инструментах (варган и глюкофон), походы к дольменам, курганам, поездки на проходимых лесных джипах, катание на лошадях по лесу, танцевальные вечера, кинопоказы.

Будет организовано несколько вариантов проживания: палатки 300 рублей в сутки, номера от 1300 рублей в сутки. Питание 700 рублей с человека день (обед и ужин).

Стоимость участия 5000 рублей, семьям и компаниям от трех человек будет скидка 20%. Подробности по ссылке.