Неделя в Краснодарском крае будет жаркой. Возможны дожди

В кубанской столице в понедельник будет малооблачно и без осадков. Ветер ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 °С, днем 31-33 °С.

В регионе в начале недели будет переменная облачность, днем и вечером в предгорных районах и горах местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С, на Азовском побережье 18-23 °С, местами в предгорных районах 12-17 °С; днем 28-33 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 21-26 °С. На Черноморском побережье ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.

Во вторник и среду также переменная облачность. 1 августа в основном без осадков, днем и вечером в предгорных районах кратковременный дождь. 2 августа местами будут кратковременные дожди, ветер 5-10 м/с, возможны порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, в предгорных районах 12-17 °С, днем 31-36 °С.

На Черноморском побережье облачно и без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 27-32 °С.

Температура морской воды в Сочи, Геленджике, Анапе и Ейске 24 °С, в Туапсе, Темрюке и Приморско-Ахтарске 25 °С, в Новороссийске 23 °С.