В двух многоэтажках села Высокого в Сочи люди второй месяц живут без газа и горячей воды из-за долгов УК

Жители двух многоэтажных домов сочинского села Высокое уже больше месяца находятся без газа. По их словам, ресурс отключили из-за долгов управляющей компании

Люди писали жалобы в прокуратуру и жилищную инспекцию. Там им ответили, что ничего не могут сделать, так как у компании закончилась лицензия. По словам жителей, УК несколько лет не передавала показания в ресурсную организацию и не оплачивала счета полностью. В 2020-2021 года компания заплатила всего 30 тыс. рублей, а в 2022 — не платила совсем, рассказали сельчане.

Жители решили оплатить задолженность, но позже выяснилось, что из-за неправильно поданных показаний компания должна еще 156 тыс. рублей. Все это время УК не оплачивает счет, в домах нет газа и горячей воды.

Представитель управляющей компании «Ваш дом» сообщил собственникам, что ресурс отключили за неуплату. При этом сельчане платили за коммунальные услуги.

Жители села рассказали редакции Юга.ру, что газ в многоквартирных домах по улице Ивановской 92/4 и 92/4 А отключили 31 мая.

«Так же эта управляющая компания не выполняет свои обязательства, за последние два месяца сами собственники скидываются и устраняют поломки дома, все чеки есть и подтверждающие фото, документы, а УК только присылает квитанции», — написали жители в своем обращении к президенту.

В пресс-службе «Газпром Межрегионгаз Краснодар» рассказали Юга.ру, что дома отключили от газа в связи с задолженностью, которая образовалась до 1 февраля 2023 года. По состоянию на 24 июля, компания погасила этот долг, но теперь не оплачивает ресурс за период с 1 февраля по 31 мая. Сумма долга составляет более 120 тыс. рублей.

Кроме того, по одному из адресов отсутствует договор, который является обязательным условием для поставки газа. Также специалисты ресурсоснабжающей организации не смогли получить доступ к приборам учета и снять показания.

«Поставки газа в МКД будут возобновлены при условии оплаты задолженности за потребленный газ, а также расходов, понесенных поставщиком газа в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования, а также после заключения договора на ТО ВДГО со специализированной организацией», — добавили в пресс-службе.

Связаться с управляющей компанией и получить оперативный комментарий не удалось. Юга.ру направили запрос. Новость будет обновлена.

Ранее Юга.ру писали, что с такой проблемой столкнулись жители краснодарского поселка Северный. Им отключили газ из-за долга УК более чем в 1 млн рублей.