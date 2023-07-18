Wink покажет сериал «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в 2024 году

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  • © Фото Aon_Freepik, freepik.com
    © Фото Aon_Freepik, freepik.com

«Студия Видеопрокат» совместно с «НМГ Студией» и видеосервисом Wink начали съемки сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной

За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия», режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов. Сериал пополнит линейку проектов WinkOriginals, премьера состоится в 2024 году.

Сюжет

Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле.

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В звездном актерском ансамбле сериала: Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

«Сценарий меня сильно зацепил: сложная героиня в очень непростых обстоятельствах. Такой характер — всегда интересная работа. Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень «живая» история — я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт», — считает исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.

«Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Которые впоследствии очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про неверных, прежде всего, самим себе», — сказал режиссер Алексей Кузмин-Тарасов.

«Проект был задуман несколько лет назад. Главной героиней станет адвокат, которая разбирает сложные семейные конфликты. Можем точно сказать: такую героиню в российском сериале зрители увидят впервые. Исследуя феномены семейных отношений, авторы размышляют о природе зависимости», — отметили шоураннер Анастасия Корецкая и автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина.

«Студия Видеопрокат» продолжает от проекта к проекту работать с молодыми режиссерами и молодой командой в лучших традициях студии. Мы верим в молодые таланты и никогда не боялись рисковать. «Неверные» — это наш второй проект с Алексеем Кузминым-Тарасовым», — прокомментировали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселёв.

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