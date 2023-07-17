Осенью онлайн-кинотеатры покажут сериал Жоры Крыжовникова о молодежных группировках 80-х

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  • © Фото предоставлено южным пресс-центром «Ростелекома»
    © Фото предоставлено южным пресс-центром «Ростелекома»

Съемки восьмисерийной драмы «Слово пацана» (18+) уже завершились

Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова с участием Ивана Янковского снимают кинокомпании TOOMUCH Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Премьера сериала состоится осенью в видеосервисах Wink и START. Проект пополнит линейки Wink Originals и START Originals.

Сюжет

Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать всё, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты и потерянности взрослого поколения — в молодежных группировках понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости всё больше смешиваются с насилием и криминалом.

На этом переломном историческом фоне сериал показывает взросление и превращение школьника Андрея (Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) в жестокого пацана. Чтобы быть на стороне силы, фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова «Седая ночь» и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). Как и других участников группировки, Андрея и Марата ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А кого-то, как вернувшегося из Афганистана Вову (Иван Янковский) — сводного брата Марата — ждет жестокое разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.

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Также в сериале «Слово пацана» снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и другие.

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