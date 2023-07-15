В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Есть погибшие

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края

Автобус «Тула — Анапа» попал в ДТП в Брюховецком районе. Два человека погибли

Авария произошла 15 июля около 5:10 на 91 км трассы Краснодар — Ейск. По предварительным данным, зерновоз MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В момент ДТП в автобусе находился 41 человек, из них 9 — дети. Пострадали 17 человек, еще 7 — госпитализированы в Каневскую и Брюховецкую центральные больницы. Всего в медучреждения направили 11 пассажиров. Два человека погибли. 

На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Обстоятельства ДТП уточняются. В районе развернули пункт временного размещения для пассажиров. В оперштабе сказали, что всех обеспечили водой и питанием.

Ранее Юга.ру писали, что массовое ДТП с рейсовым автобусом произошло в Дагестане. Скончались восемь человек.

Брюховецкий район ДТП Полиция смерть

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В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Есть погибшие
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