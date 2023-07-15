В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Есть погибшие

Авария произошла 15 июля около 5:10 на 91 км трассы Краснодар — Ейск. По предварительным данным, зерновоз MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В момент ДТП в автобусе находился 41 человек, из них 9 — дети. Пострадали 17 человек, еще 7 — госпитализированы в Каневскую и Брюховецкую центральные больницы. Всего в медучреждения направили 11 пассажиров. Два человека погибли.