В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Есть погибшие
Автобус «Тула — Анапа» попал в ДТП в Брюховецком районе. Два человека погибли
Авария произошла 15 июля около 5:10 на 91 км трассы Краснодар — Ейск. По предварительным данным, зерновоз MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В момент ДТП в автобусе находился 41 человек, из них 9 — дети. Пострадали 17 человек, еще 7 — госпитализированы в Каневскую и Брюховецкую центральные больницы. Всего в медучреждения направили 11 пассажиров. Два человека погибли.
На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Обстоятельства ДТП уточняются. В районе развернули пункт временного размещения для пассажиров. В оперштабе сказали, что всех обеспечили водой и питанием.
Ранее Юга.ру писали, что массовое ДТП с рейсовым автобусом произошло в Дагестане. Скончались восемь человек.