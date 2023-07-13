13 июля Следственный комитет опубликовал видео с признанием Сергея Денисенко, которого задержали по подозрению в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого

«Накануне в ходе допроса, проведенного следователем СУ СК России по Краснодарскому краю, Сергей Денисенко признал вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого. С подозреваемым проведена проверка показаний на месте», — говорится в заявлении ведомства.

В 11:30 13 июля телеграм-канал Следственного комитета РФ опубликовал признание Денисенко в убийстве.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре застрелили в спину замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого. Возбуждено уголовное дело.

Официальные источники не сообщали детали, но здесь мы собрали подробности о числе выстрелов и ориентировках на подозреваемого, опубликованные телеграм-каналами.