Операторы начали отменять автобусные туры в Краснодарский край. Массовых отказов от брони отелей среди туристов не зафиксировано

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Туристы не стали отменять свой отдых в Краснодарском крае, но некоторые операторы отказались организовывать автобусные туры

Туроператоры начали отменять автобусы в южные регионы РФ. Такое решение уже приняла компания «Мультитур», сообщили в АТОР. Рейсы по маршруту Москва — Анапа, запланированные на 25-26 июня не состоятся. 

Тем, кто должен был возвращаться в Москву из Анапы 26 июня, купили билеты на поезд. Их передадут в агентства, где туристы покупали билеты на автобус.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий рекомендовал отельерам идти на встречу отдыхающим. Он посоветовал им продлять размещение, либо предоставить возможность отмены бронирования без штрафа.

Зарицкий сказал, что санаторно-курортная и туристическая отрасль региона работает в штатном режиме. Также в министерстве экономразвития отметили, что массовых отказов от бронирований отелей не зафиксировано. 

Ранее Юга.ру писали, что круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи, будет заходить в Грузию и Израиль. Визы пассажирам лайнера не нужны. 

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Операторы начали отменять автобусные туры в Краснодарский край. Массовых отказов от брони отелей среди туристов не зафиксировано
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