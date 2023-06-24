Операторы начали отменять автобусные туры в Краснодарский край. Массовых отказов от брони отелей среди туристов не зафиксировано

Туристы не стали отменять свой отдых в Краснодарском крае, но некоторые операторы отказались организовывать автобусные туры

Туроператоры начали отменять автобусы в южные регионы РФ. Такое решение уже приняла компания «Мультитур», сообщили в АТОР. Рейсы по маршруту Москва — Анапа, запланированные на 25-26 июня не состоятся.

Тем, кто должен был возвращаться в Москву из Анапы 26 июня, купили билеты на поезд. Их передадут в агентства, где туристы покупали билеты на автобус.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий рекомендовал отельерам идти на встречу отдыхающим. Он посоветовал им продлять размещение, либо предоставить возможность отмены бронирования без штрафа.

Зарицкий сказал, что санаторно-курортная и туристическая отрасль региона работает в штатном режиме. Также в министерстве экономразвития отметили, что массовых отказов от бронирований отелей не зафиксировано.

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