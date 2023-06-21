Глава Усть-Лабинского района ушел с должности. Его место займет бывший мэр районного центра
В Усть-Лабинском районе начались кадровые перестановки. Там сменились два руководителя
Глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский ушел в отставку. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Сообщается, что Запорожский покинул пост по собственному желанию.
С 22 июня исполнять обязанности главы района будет Станислав Гайнюченко. До 20 июня он занимал должность мэра Усть-Лабинска. Кто станет исполняющим обязанности мэра — пока неизвестно.
Обновление. Главой Усть-Лабинска будет Дмитрий Смирнов. Кандидатуру единогласно поддержал городской совет депутатов.
Он работал специалистом сектора торговли и защиты прав потребителей, начальником отдела ЖКХ в городской администрации, а с 2021 года — директором «Чистый город». В 2023 году назначен замглавы Усть-Лабинска.