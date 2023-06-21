Глава Усть-Лабинского района ушел с должности. Его место займет бывший мэр районного центра

Краснодарский край

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  • Администрация Усть-Лабинского района © Скриншот панорамы «Яндекс.Карты»
    Администрация Усть-Лабинского района © Скриншот панорамы «Яндекс.Карты»

В Усть-Лабинском районе начались кадровые перестановки. Там сменились два руководителя

Глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский ушел в отставку. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Сообщается, что Запорожский покинул пост по собственному желанию.

С 22 июня исполнять обязанности главы района будет Станислав Гайнюченко. До 20 июня он занимал должность мэра Усть-Лабинска. Кто станет исполняющим обязанности мэра — пока неизвестно.

Обновление. Главой Усть-Лабинска будет Дмитрий Смирнов. Кандидатуру единогласно поддержал городской совет депутатов. 

Он работал специалистом сектора торговли и защиты прав потребителей, начальником отдела ЖКХ в городской администрации, а с 2021 года — директором «Чистый город». В 2023 году назначен замглавы Усть-Лабинска.

Ранее Юга.ру писали, что свой пост покинул вице-губернатор Игорь Чагаев. Его назначили первым замглавы Херсонской области. Место Чагаева в кубанской администрации занял Александр Топалов.

Кадровые перестановки Усть-Лабинский район

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