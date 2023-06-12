В Краснодаре из-за непогоды не подняли флаг на День России

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Райко и Станислава Телеховца с сайта krd.ru
    © Фото Александра Райко и Станислава Телеховца с сайта krd.ru

12 июня на Главной городской площади Краснодара триколор развернули над фонтаном вместо поднятия на флагшток

О том, что «из-за плохой погоды поднять флаг не удалось», рассказал телеграм-канал «Краснодар | Телетайп». При этом о планах поднять поднимать флаг на 42-метровый флагшток сообщалось в программе мероприятия 11 июня.

«Предусмотреть наличие патриотического контента»:

Сайт мэрии Краснодара отчитался о праздновании Дня России, опубликовав фото с растягиванием триколора и белого полотна с лаконичной надписью «Zа наших», пропагандирующей спецоперацию в Украине. Еще чиновники рассказали, что «по периметру Главной городской площади развернули Георгиевскую ленту».

Мэр Краснодара Евгений Наумов и глава Гордумы Вера Галушко благодарили бойцов СВО и называли День России праздником «патриотов, которые в любой момент готовы встать на защиту своей Отчизны».

Как сообщали Юга.ру, школьников Краснодара обязали участвовать в «Бессмертном полке» 9 мая. Ранее акцию отменили по всей РФ. 

Гордума Краснодара Евгений Наумов Погода Праздники СВО

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре и в Павловском районе Кубани утонули два ребенка. МЧС винит в происшествиях на воде нетрезвых граждан
В Краснодаре из-за непогоды не подняли флаг на День России
Минобороны РФ заявило о росте подписания контрактов в республиках СКФО и Севастополе после запуска рекламы военной службы
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Моя собака Идиот»
В Краснодаре пройдёт лекция об истории русского балета
День России в Краснодарском крае будет сопровождаться грозой и ливнями

Лента новостей

Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
7 июня, 11:40
Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре
ФК «Краснодар» уступил в суперфинале Кубка России
Вчера, 19:30
ФК «Краснодар» уступил в суперфинале Кубка России
Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
8 июня, 15:15
Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 8 июня

Реклама на сайте