В Краснодаре из-за непогоды не подняли флаг на День России

12 июня на Главной городской площади Краснодара триколор развернули над фонтаном вместо поднятия на флагшток

О том, что «из-за плохой погоды поднять флаг не удалось», рассказал телеграм-канал «Краснодар | Телетайп». При этом о планах поднять поднимать флаг на 42-метровый флагшток сообщалось в программе мероприятия 11 июня.

Сайт мэрии Краснодара отчитался о праздновании Дня России, опубликовав фото с растягиванием триколора и белого полотна с лаконичной надписью «Zа наших», пропагандирующей спецоперацию в Украине. Еще чиновники рассказали, что «по периметру Главной городской площади развернули Георгиевскую ленту».

Мэр Краснодара Евгений Наумов и глава Гордумы Вера Галушко благодарили бойцов СВО и называли День России праздником «патриотов, которые в любой момент готовы встать на защиту своей Отчизны».