Приставы закрыли лабораторию в центральной больнице Успенского района Краснодарского края

Роспотребнадзор в ходе проверки выявил «грубые нарушения санитарных правил и гигиенических норм» в бактериологическом отделе клинико-диагностической лаборатории Успенской центральной больницы.

Как сообщили в районном отделении ФССП, помещения отдела лаборатории опечатали на три месяца.

«Руководство больницы предупреждено о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности», — сообщили в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.