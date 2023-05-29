Приставы закрыли лабораторию в центральной больнице Успенского района Краснодарского края
В Успенском районе приставы опечатали лабораторию местной ЦРБ из-за санитарных нарушений
Роспотребнадзор в ходе проверки выявил «грубые нарушения санитарных правил и гигиенических норм» в бактериологическом отделе клинико-диагностической лаборатории Успенской центральной больницы.
Как сообщили в районном отделении ФССП, помещения отдела лаборатории опечатали на три месяца.
«Руководство больницы предупреждено о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности», — сообщили в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Как ранее писали Юга.ру, в Краснодаре у бывшей начальницы отдела Роспотребнадзора изъяли 46 млн рублей.
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