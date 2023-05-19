В амфитеатре парка «Краснодар» в субботу покажут мультсериал и фильм с Чарли Чаплином

В амфитеатре парка «Краснодар» 20 мая весь день будут показывать мультсериал и черно-белый фильм

С 9:00 можно будет посмотреть «Просто о важном. Про Миру и Гошу» Натальи Ремиш. Это мультсериал об отношениях внутри семьи, направленный на эмоциональное развитие ребенка. Он создан при поддержке группы практикующих психологов.

В 18:30 начнётся показ черно-белого фильма Чарли Чаплина «Огни рампы». Это лирическая трагикомедия о стареющем клоуне и юной танцовщице. Во многом лента является автобиографичной. Чаплин вспоминает дни своей молодости, когда сам работал артистом мюзик-холла в Лондоне и жил в пансионах.

Вход свободный.

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