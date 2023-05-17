В Новороссийске проведут учения по тушению лесных пожаров. Жителей просят не пугаться дыма
Власти Новороссийска предупредили жителей о возможном задымлении в горах во время учений
В горах Новороссийска 18 мая с 08:30 до 12:30 пройдет плановая штабная тренировка спасателей Новороссийска и Геленджика. Об этом сообщает администрация города. Население просят сохранять спокойствие.
Тренировка связана с рисками возникновения таких ЧС, как:
- сильная жара,
- опасные явления в лесах,
- лесные пожары,
- другие природные пожары.
Учения состоятся в районе Сухумского шоссе, 12 км, лесной массив хребта Маркотх, Восточный внутригородской район, 400 метров выше автодороги М-4 Дон 1533 км.
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