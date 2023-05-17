В Новороссийске проведут учения по тушению лесных пожаров. Жителей просят не пугаться дыма

Власти Новороссийска предупредили жителей о возможном задымлении в горах во время учений

В горах Новороссийска 18 мая с 08:30 до 12:30 пройдет плановая штабная тренировка спасателей Новороссийска и Геленджика. Об этом сообщает администрация города. Население просят сохранять спокойствие.

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