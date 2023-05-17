В Новороссийске проведут учения по тушению лесных пожаров. Жителей просят не пугаться дыма

Краснодарский край

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  • Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

Власти Новороссийска предупредили жителей о возможном задымлении в горах во время учений

В горах Новороссийска 18 мая с 08:30 до 12:30 пройдет плановая штабная тренировка спасателей Новороссийска и Геленджика. Об этом сообщает администрация города. Население просят сохранять спокойствие. 

Земля горит:

Тренировка связана с рисками возникновения таких ЧС, как:

  • сильная жара,
  • опасные явления в лесах,
  • лесные пожары,
  • другие природные пожары.

Учения состоятся в районе Сухумского шоссе, 12 км, лесной массив хребта Маркотх, Восточный внутригородской район, 400 метров выше автодороги М-4 Дон 1533 км.

Как сообщали ранее Юга.ру, прокуратура обязала администрацию «Утриша» построить семь пожарных водоемов и дороги для спасателей.

Геленджик Новороссийск Пожароопасность Пожары Черное море

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В Новороссийске проведут учения по тушению лесных пожаров. Жителей просят не пугаться дыма
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