В Краснодарском крае произошло массовое ДТП. Есть погибшие

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла вечером 27 апреля в Усть-Лабинском районе

Столкновение произошло около 19:40 на трассе «Краснодар — Кропоткин» с участием трех автомобилей — Volkswagen Polo, Nissan Almera и Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что 32-летняя жительница Ставропольского края за рулем Lada Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Almera. От удара иномарку отбросило в правый ряд, где автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo. 

В результате столкновения 35-летний водитель Nissan Almera и 47-летний пассажир Lada Granta скончались на месте. Водителя и трех пассажиров отечественной легковушки, а также 23-летнего водителя и пассажиров Volkswagen Polo госпитализировали.

Как писали Юга.ру, смертельное ДТП произошло в Краснодаре 25 апреля. Автомобиль Toyota сбил женщину и врезался в столб. Она скончалась на месте.

ДТП смерть Усть-Лабинский район

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