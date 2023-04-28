В Краснодарском крае произошло массовое ДТП. Есть погибшие

Столкновение произошло около 19:40 на трассе «Краснодар — Кропоткин» с участием трех автомобилей — Volkswagen Polo, Nissan Almera и Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что 32-летняя жительница Ставропольского края за рулем Lada Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Almera. От удара иномарку отбросило в правый ряд, где автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате столкновения 35-летний водитель Nissan Almera и 47-летний пассажир Lada Granta скончались на месте. Водителя и трех пассажиров отечественной легковушки, а также 23-летнего водителя и пассажиров Volkswagen Polo госпитализировали.