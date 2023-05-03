В Новороссийске хотят создать единый веломаршрут

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Его протяженность составит 12 километров

В Новороссийске планируют создать единый веломаршрут. Главный архитектор города Екатерина Степаненко рассказала, что протяженность велодорожек составит 12 километров. Проект обсудили вместе с горожанами.

Планируется, что маршрут пройдет через набережную в районе кинотеатра «Нептун», парк Фрунзе и Прилагунье. Для строительства велодорожек на некоторых участках  придется изменить способ парковки, сместить центральную ось автодороги и поднять уровень тротуаров.

Вот как это будет выглядеть:

Когда планируется начать строительство и сколько оно продлится — пока неизвестно. 

Ранее Юга.ру писали, что в 2021 году в Краснодаре появилась правильная велодорожка, над которой работали урбанисты. Планировалось, что она станет частью велосипедной сети на 35 километров.

Благоустройство Велоспорт Новороссийск

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