В Новороссийске хотят создать единый веломаршрут

В Новороссийске планируют создать единый веломаршрут. Главный архитектор города Екатерина Степаненко рассказала, что протяженность велодорожек составит 12 километров. Проект обсудили вместе с горожанами.

Планируется, что маршрут пройдет через набережную в районе кинотеатра «Нептун», парк Фрунзе и Прилагунье. Для строительства велодорожек на некоторых участках придется изменить способ парковки, сместить центральную ось автодороги и поднять уровень тротуаров.

Вот как это будет выглядеть: