В Новороссийске хотят создать единый веломаршрут
Его протяженность составит 12 километров
В Новороссийске планируют создать единый веломаршрут. Главный архитектор города Екатерина Степаненко рассказала, что протяженность велодорожек составит 12 километров. Проект обсудили вместе с горожанами.
Планируется, что маршрут пройдет через набережную в районе кинотеатра «Нептун», парк Фрунзе и Прилагунье. Для строительства велодорожек на некоторых участках придется изменить способ парковки, сместить центральную ось автодороги и поднять уровень тротуаров.
Вот как это будет выглядеть:
Когда планируется начать строительство и сколько оно продлится — пока неизвестно.
Ранее Юга.ру писали, что в 2021 году в Краснодаре появилась правильная велодорожка, над которой работали урбанисты. Планировалось, что она станет частью велосипедной сети на 35 километров.