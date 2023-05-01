«Кирпич падает на тротуары». Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по нарушениям застройщика в Краснодаре

28 апреля блогер Игорь Щербацкий опубликовал видео, в котором жители дома на улице Кондратенко, 6 обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Они призвали расследовать нарушения застройщика «Нефтестройиндустрия-Юг», якобы допущенные при вводе дома в эксплуатацию.

30 апреля телеграм канал «Информационный центр СК России» отреагировал на обращение, перечислив проблемы, указываемые жителями:

«В здании регулярно затапливает подземную парковку, что приводит к повышенной влажности и образованию грибковых наслоений, вследствие чего разрушается штукатурное покрытие. Облицовочный кирпич трескается и падает на тротуары и припаркованные автомобили. Неисправная работа лифтов. <...> отсутствует заявленное количество парковочных мест и детская площадка, на месте которой построено офисное здание. В видеообращении приводятся и другие допущенные при строительстве нарушения, которые могут угрожать безопасности граждан».