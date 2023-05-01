«Кирпич падает на тротуары». Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по нарушениям застройщика в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Скриншот yandex.ru/maps 2019 года
    © Скриншот yandex.ru/maps 2019 года

30 апреля СК РФ поручил региональному управлению проверить жалобы жильцов на дефекты многоэтажного дома

28 апреля блогер Игорь Щербацкий опубликовал видео, в котором жители дома на улице Кондратенко, 6 обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Они призвали расследовать нарушения застройщика «Нефтестройиндустрия-Юг», якобы допущенные при вводе дома в эксплуатацию.

30 апреля телеграм канал «Информационный центр СК России» отреагировал на обращение, перечислив проблемы, указываемые жителями:

«В здании регулярно затапливает подземную парковку, что приводит к повышенной влажности и образованию грибковых наслоений, вследствие чего разрушается штукатурное покрытие. Облицовочный кирпич трескается и падает на тротуары и припаркованные автомобили. Неисправная работа лифтов. <...> отсутствует заявленное количество парковочных мест и детская площадка, на месте которой построено офисное здание. В видеообращении приводятся и другие допущенные при строительстве нарушения, которые могут угрожать безопасности граждан».

В Краснодаре 700 дольщиков ждут дом 7 лет:

По данному факту СУ СК России по Краснодарскому краю проводило проверку, но в возбуждении уголовного дела отказало.

Теперь председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и в ходе следствия проверить все доводы видеообращения. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Как сообщали Юга.ру, мэрия Краснодара хочет снести дом на пять семей за ошибки застройщика — ранее власти их не замечали.

Александр Бастрыкин Интернет Краснодар Следственный комитет Строительство

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«Кирпич падает на тротуары». Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по нарушениям застройщика в Краснодаре
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