В жилых домах центра Краснодара отключили холодную воду

Телеграм-канал «Единой дежурно-диспетчерской службы» Краснодара сообщил об аварийном отключении холодного водоснабжения в 15:55.

Подачу воды остановили в жилых домах по улицам Офицерская, Колхозная, Курчатова и 40 лет Победы.

Утечки на подземном трубопроводе холодного водоснабжения произошла по адресу 40 лет Победы, 10.

В телеграм-канале сообщили о проведении аварийно-восстановительных работ, не уточнив приблизительные сроки ремонта.