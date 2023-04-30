В жилых домах центра Краснодара отключили холодную воду

Краснодарский край

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  • © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com
    © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com

30 апреля в Центральном округе Краснодара отключили воду из-за аварии

Телеграм-канал «Единой дежурно-диспетчерской службы» Краснодара сообщил об аварийном отключении холодного водоснабжения в 15:55.

Подачу воды остановили в жилых домах по улицам Офицерская, Колхозная, Курчатова и 40 лет Победы.

Утечки на подземном трубопроводе холодного водоснабжения произошла по адресу 40 лет Победы, 10.

В телеграм-канале сообщили о проведении аварийно-восстановительных работ, не уточнив приблизительные сроки ремонта.

Как сообщали Юга.ру, после майских праздников в Краснодаре горячую воду отключат в 250 многоэтажках. 

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