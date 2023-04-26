Жителям многоэтажек Краснодара после майских праздников отключат горячую воду

В Краснодаре после майских праздников отключат горячую воду в 250 многоэтажках

Из-за традиционных профилактических работ жителям придётся достать тазики. Специалисты поставили новые теплообменники на улицах Благоева, Игнатова, Селезнева и Уральской, там вместо устаревших кожухотрубных производить горячую воду будут пластинчатые. В котельных на улицах Янковского, Филатова и на Московской обновили насосы, на Ставропольской — изоляцию на трубах над землёй.

Также тепловики меняют котлы на 1-м проезде Стасова, улицах Майкопской, Рашпилевской, Ставропольской, Российской и в других районах города.

Рассказываем, где после майских праздников не будет горячей воды:

улица 1 Мая, 277, 299, 338 — с 15 по 29 мая;

улица Базовская, 156 — с 10 по 24 мая;

улица Березанская, 37 — с 10 по 24 мая;

улица Бородинская, 137, 156 — с 15 по 29 мая;

улица Братьев Дроздовых, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 39 — с 15 по 29 мая;

улица Буденного, 213 — с 10 по 24 мая;

улица Ведомственная, 8 — с 10 по 24 мая;

улица Володарского, 64, 66, 75, 91Б, В, 93 — с 15 по 29 мая;

улица Гаражная, 71 корп. 1, 71/1 стр. 2 — с 10 по 24 мая;

улица Гоголя, 91 — с 10 по 24 мая;

улица Головатого, 569, 585 корп. А — с 10 по 24 мая;

улица Горная, 10А, 12, 13, 16 А, Б, Г, Д — с по 29 мая;

улица Горячеключевская, 7 — с 15 по 29 мая;

улица Дзержинского, 40, 97 — с 15 по 29 мая;

улица Железнодорожная, 8/1 — с 15 по 29 мая;

улица Заводская, 18, 28, 30 — с 15 по 29 мая;

улица Индустриальная, 52, 54 — с 11 по 25 мая;

улица Ишунина, 91 — с 10 по 24 мая;

улица Калинина, 136, 138, 140, 142, 233 — с 10 по 24 мая;

улица Карасунская, 99, 103, 108 — с 10 по 24 мая;

улица Кияшко, 4, 6, 8, 10 — с 10 по 24 мая;

улица Коммунаров, 119, 150, 266 — с 10 по 24 мая;

улица Красных Партизан, 559 — с 10 по 24 мая;

улица Кузнечная, 98, 167 — с 10 по 24 мая;

улица Кутузова, 49, 54 — с 10 по 24 мая;

улица Лаврова, 4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 — с 15 по 29 мая;

улица Мичурина, 12, 14, 16 — с 10 по 24 мая;

улица Можайского, 53, 74 — с 15 по 29 мая;

улица Новокузнечная, 200 — с 15 по 29 мая;

улица Образцова, 5, 7, 27 — с 10 по 24 мая;

улица Одесская, 20, 22, 48/3 — с 10 по 24 мая;

улица Пашковская, 105 — с 10 по 24 мая;

улица Песчаная, 9, 11, 14 — с 11 по 25 мая;

проезд Полевой, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 — с 15 по 29 мая;

улица Полины Осипенко, 143 — с 15 по 29 мая;

улица Путевая, 5 — с 10 по 24 мая;

улица Российская, 10 (ДШИ №5 и СОШ №11) — с 15 по 29 мая;

улица Северная, 489, 491, 493, 500, 510, 564 — с 15 по мая;

улица Седина, 62, 67 — с 10 по 24 мая;

улица Сормовская, 167/1 — с 11 по 25 мая;

улица Ставропольская, 214 — с 15 по 29 мая;

улица Станичная, 2Л, 2М, 3, 5, 12, 14, 16 — с 15 по 29 мая;

улица Станкостроительная, 191 — с 11 по 25 мая;

улица Тургенева, 23 — с 10 по 24 мая;

улица Уссурийская, 2 — с 15 по 29 мая;

улица Щорса, 47, 49 — с 15 по 29 мая;

улица Южная, 18 — с 11 по 25 мая;

улица Янковского, 30, 41 — с 10 по 24 мая.

Также отключения горячей воды с 15 по 29 мая будут в посёлках Берёзовый, Плодородный и Краснодарский, а также в станице Елизаветинской и снт Лекраспромовец. Полный список адресов смотрите по ссылке.