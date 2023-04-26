Трассу Керчь — Феодосия — Джанкой модернизируют, чтобы сократить путь между Херсонщиной и Кубанью

Сергей Аксенов заявил, что дорогу из Херсонской области в Краснодарский край модернизируют с целью сократить маршрут между регионами

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах сократить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Об этом сообщают «РИА Новости».

В Крыму хотят расширить и модернизировать автотрассу «Керчь — Феодосия — Джанкой». По словам Аксенова, «это позволит сократить время доставки грузов и освободить центральную часть Крыма от большегрузов».

«Практически все потоки идут на Симферополь, а затем уходят на Джанкой и Армянск. А зачем через центр полуострова гнать транспорт? Сократим логистику, основные дороги Крыма разгрузим», — отметил глава Крыма.

Сейчас идет определение суммы, необходимой для реализации проекта, а также числа полос обновленной трассы.



Как сообщали ранее Юга.ру, между Херсонской областью и Крымом запустят электрички.