Трассу Керчь — Феодосия — Джанкой модернизируют, чтобы сократить путь между Херсонщиной и Кубанью

Краснодарский край

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сергей Аксенов заявил, что дорогу из Херсонской области в Краснодарский край модернизируют с целью сократить маршрут между регионами

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах сократить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Об этом сообщают «РИА Новости».

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В Крыму хотят расширить и модернизировать автотрассу «Керчь — Феодосия — Джанкой». По словам Аксенова, «это позволит сократить время доставки грузов и освободить центральную часть Крыма от большегрузов».

«Практически все потоки идут на Симферополь, а затем уходят на Джанкой и Армянск. А зачем через центр полуострова гнать транспорт? Сократим логистику, основные дороги Крыма разгрузим», — отметил глава Крыма.

Сейчас идет определение суммы, необходимой для реализации проекта, а также числа полос обновленной трассы.

Как сообщали ранее Юга.ру, между Херсонской областью и Крымом запустят электрички.

Благоустройство Дороги Крым Крымский мост Строительство Транспорт Феодосия Херсонская область

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Трассу Керчь — Феодосия — Джанкой модернизируют, чтобы сократить путь между Херсонщиной и Кубанью
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