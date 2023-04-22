Между Херсонской областью и Крымом запустят электрички
Первые рейсы хотят запустить уже в мае
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем телеграм-канале, что в мае планируется запустить электрички из Геническа в крымский Джанкой.
По словам Алексеенко, стоимость проезда на электричке будет ниже, чем на автобусе. Сейчас власти проверяют подготовку основных станций пути и подвижной состав.
Глава правительства рассказал, что на вокзале Геническа сейчас заканчивается ремонт. В дальнейшем там хотят сделать транспортно-пересадочный узел — вынести автовокзал и подвести городской транспорт.
Также Алексеенко добавил, что планируется запустить электрички сообщением Вадим — Каланчак — Мирное — Армянск — Симферополь.
Как писали Юга.ру, Херсонскую область хотят соединить морским сообщением с Краснодарским краем.