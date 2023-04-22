Между Херсонской областью и Крымом запустят электрички

Первые рейсы хотят запустить уже в мае

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем телеграм-канале, что в мае планируется запустить электрички из Геническа в крымский Джанкой.

По словам Алексеенко, стоимость проезда на электричке будет ниже, чем на автобусе. Сейчас власти проверяют подготовку основных станций пути и подвижной состав.