Между Херсонской областью и Крымом запустят электрички

Крым, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Первые рейсы хотят запустить уже в мае

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем телеграм-канале, что в мае планируется запустить электрички из Геническа в крымский Джанкой.

По словам Алексеенко, стоимость проезда на электричке будет ниже, чем на автобусе. Сейчас власти проверяют подготовку основных станций пути и подвижной состав.

Глава правительства рассказал, что на вокзале Геническа сейчас заканчивается ремонт. В дальнейшем там хотят сделать транспортно-пересадочный узел — вынести автовокзал и подвести городской транспорт. 

Также Алексеенко добавил, что планируется запустить электрички сообщением Вадим — Каланчак — Мирное — Армянск — Симферополь.

Как писали Юга.ру, Херсонскую область хотят соединить морским сообщением с Краснодарским краем. 

Андрей Алексеенко Поезда Херсонская область

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Между Херсонской областью и Крымом запустят электрички
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