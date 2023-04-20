В центре Краснодара автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину

«По предварительной информации, водитель двигалась по улице Будённого со стороны Коммунаров, в том числе по встречной полосе. Она совершила манёвр и выехала за пределы проезжей части, на тротуаре наехав на женщину. Пешеход получила травму. Пострадавшей на месте оказывают медицинскую помощь», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко.

По факту ДТП проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.