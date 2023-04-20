В центре Краснодара автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Kub Mash»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Kub Mash»

В центре Краснодара 20 апреля водитель «Мазды» сбил женщину

«По предварительной информации, водитель двигалась по улице Будённого со стороны Коммунаров, в том числе по встречной полосе. Она совершила манёвр и выехала за пределы проезжей части, на тротуаре наехав на женщину. Пешеход получила травму. Пострадавшей на месте оказывают медицинскую помощь», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко.

По факту ДТП проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как писали Юга.ру, утром 18 апреля в Краснодаре водитель маршрутки насмерть сбил 50-летнюю велосипедистку.

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