В горах Сочи пройдет фестиваль бега «МИР» ROSA RUN

29 апреля на курорте «Роза Хутор» стартует ежегодный беговой фестиваль «МИР» ROSA RUN

Тематика мероприятия этого года — «Вокруг света». В течение четырех дней любители бега и активного образа жизни смогут не только принять участие в стартах, но и совершить «путешествие» по разным частям света, познакомившись с культурой и традициями разных стран.

В субботу, 29 апреля , участники отправятся в настоящую экспедицию на Север во время забега ROSA PEAK. Бегунам предстоит преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину горы «Роза Пик» и совершить путешествие из «жаркой весны в прохладную зиму». Зеленые пейзажи сменятся снежными сугробами, а максимальный набор высоты составит 1150 метров. Вечером участников и болельщиков ждут кинопоказы фильмов о Севере и вечеринка-открытие в стиле Apres Ski.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Во второй день фестиваля, 30 апреля , пройдет самый масштабный в стране беговой квест ROSA QUEST. Дистанция — около 10 км. Командам предстоит исследовать Юг, выполняя задания на скорость и смекалку, а затем поучаствовать в вечернем барном квизе QUIZRUN.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «роза Хутор»

Третий день посвящен Западу. 1 мая состоится ежегодный беговой карнавал ROSA CARNIVAL. Участники в ярких образах пробегут дистанцию 2,1 км, а за лучшие костюмы получат специальные призы. После бегового карнавала, бегуны и болельщики смогут окунуться в мир Дикого запада во время вечернего киномарафона вестернов, а затем — завести новых друзей на вечере знакомств и вечеринки в атмосфере Дикого запада.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «роза Хутор»

Утром 2 мая часть бегунов встретит рассвет на треккинге ROSA SUNRISE, остальные отправятся в «путешествие» на Восток во время традиционного трейлраннинга. Начинающие трейлраннеры попробуют свои силы в ROSA GREEN TRAIL на 8 км, а более опытные бегуны — в ROSA RED TRAIL на 26 км. В вечерней программе участников ждут просмотр аниме-фильмов и сериалов, лекция про Чукотку и церемония закрытия фестиваля.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «роза Хутор»

«МИР» ROSA RUN — первый и единственный 4-дневный беговой фестиваль в России в горах. В этом году мероприятие пройдет в восьмой раз.

Каждый участник фестиваля получит трофейную футболку и сможет собрать целую коллекцию медалей за участие во всех днях.

Помимо соревнований для взрослых, в дни фестиваля пройдут несколько контрольных занятий для детей и их родителей ROSA KIDS. С 28 апреля по 2 мая юные спортсмены в возрасте до 12 лет вместе с родителями смогут принять участие в увлекательном беговом квесте. Им предстоит преодолеть около 2 км и определить на местности четыре контрольные точки в виде флагов с буквами. Те, кому удастся выполнить задание, получат памятную футболку и медаль.

«Начинать летний сезон на «Роза Хутор» с самого популярного в стране бегового фестиваля стало для нас доброй традицией. Из года в год для участия в нем на курорт приезжают тысячи поклонников бега, активного отдыха и здорового образа жизни. Мы рады, что можем предоставить единомышленникам все необходимое для общения, самореализации и достижения высоких результатов. В этом году их объединит и такая прекрасная тема как «Вокруг света», что позволит почувствовать в горах Сочи атмосферу единого мирового пространства. Хотелось бы пожелать всем участникам забегов удачных стартов и новых побед! Надеюсь, что летний сезон на «Роза Хутор» пройдет также бодро, активно и плодотворно, как и фестиваль ROSA RUN», — отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.