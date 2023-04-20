В Крымском районе поднимается уровень воды в Кубани. Возможна эвакуация населения

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Крымского района Сергей Лесь объявил режим повышенной готовности

Это связано с тем, что сейчас идёт повышенный сброс воды из Краснодарского и Шапсугского водохранилищ в реку Кубань, в связи с чем поднялся её уровень. Она проходит по территории пяти поселений района: Троицкого, Варениковского, Адагумского, Кеслеровского, Киевского.

Сергей Лесь обратился к жителям и попросил внимательно отнестись к ситуации и собрать необходимые вещи и документы, поскольку возможна эвакуация.

«Сейчас ситуация сложная, но не критическая. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Проводим оповещение населения, выставили посты визуального наблюдения, круглосуточно ведём мониторинг подъёма воды», — добавил Лесь.

В Краснодарском крае в ближайшие двое суток синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер и град.

Крымский район МЧС Погода

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В Крымском районе поднимается уровень воды в Кубани. Возможна эвакуация населения

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