В Крымском районе поднимается уровень воды в Кубани. Возможна эвакуация населения

Это связано с тем, что сейчас идёт повышенный сброс воды из Краснодарского и Шапсугского водохранилищ в реку Кубань, в связи с чем поднялся её уровень. Она проходит по территории пяти поселений района: Троицкого, Варениковского, Адагумского, Кеслеровского, Киевского.

Сергей Лесь обратился к жителям и попросил внимательно отнестись к ситуации и собрать необходимые вещи и документы, поскольку возможна эвакуация.

«Сейчас ситуация сложная, но не критическая. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Проводим оповещение населения, выставили посты визуального наблюдения, круглосуточно ведём мониторинг подъёма воды», — добавил Лесь.

В Краснодарском крае в ближайшие двое суток синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер и град.