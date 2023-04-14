В Краснодарском крае за сокрытие доходов привлекли к ответственности полицейских и чиновников

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что после проверок привлекли к ответственности сотрудников сочинского УВД и администрации Тихорецка.

Согласно данным ведомства, в Тихорецке муниципальные служащие скрыли доходы на общую сумму более 750 тыс. рублей. В том числе доходы от ценных бумаг и от сдачи недвижимости в аренду. Также выявлено завышение доходов на сумму около 300 тыс. рублей.

После проверки главе Тихорецка внесли представление. В результате 16 сотрудников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также свои доходы скрывали сотрудники УВД Сочи. В прокуратуре рассказали, что в декларациях за 2021 год полицейские не указали четыре объекта недвижимости, земельный участок и два автомобиля.

Начальнику УВД внесли представление, после которого дисциплинарную ответственность понесли шесть сотрудников.

Ранее Юга.ру писали, что прокуратура нашла два поддельных диплома у сотрудников администрации Краснодарского края. В полиции возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного (подложного) иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей).