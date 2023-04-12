Прокуратура нашла два поддельных диплома у сотрудников администрации Краснодарского края

Прокуратура Краснодарского края в ходе проверки установила, что два сотрудника администрации региона устроились на работу по поддельным дипломам о высшем образовании. Речь идет о служащем департамента имущественных отношений, а также о сотруднике департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края.

«По фактам использования поддельных дипломов о высшем образовании, которые фактически учебными заведениями не выдавались, прокуратурой края инициировано проведение процессуальных проверок на предмет наличия в действиях госслужащих указанных органов уголовно-наказуемых деяний», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что по результатам проверки в полиции возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного (подложного) иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей). Расследование контролирует прокуратура.

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