СК разбирается, почему в Новороссийске ограничили свободный доступ к памятнику героям Великой Отечественной войны

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует дело о халатности властей Новороссийска. В краевом ведомстве разбираются, почему должностные лица не приняли меры по сохранению памятника героям Великой Отечественной войны.

В социальных сетях 31 марта опубликовали пост жительницы Новороссийска. Она рассказала, что памятник саперам «Сарайчик» и братскую могилу, где захоронены около 1,3 тыс. человек, передали в частную собственность. По словам женщины, владелец участка ограничил доступ к мемориалу и разместил рядом с памятником контейнерную площадку.

«На самом деле очень страшно, что деньги выше морали. Многие люди в возрасте 30-45 лет не знают об этом месте! Это наше наследие ! Это память и мы обязаны встать на защиту мемориала стальной стеной», — написала женщина.

В краевом СК организовали проверку по ст. 293 УК РФ (Халатность), сообщили в информационном центре СКР.

Ранее по поручению Бастрыкина завели уголовное дело на чиновников регионального Минкульта из-за слишком медленной реставрации «Малой земли». Расследованием занимается краснодарский СК.