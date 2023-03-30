В Темрюкском районе проснулся грязевой вулкан

Об извержении грязевого вулкана на Карабетовой горе стало известно из соцсетей. Точный объем грязи, выброшенной на поверхность, пока неизвестен. Но судя по кадрам очевидцев, площадь большая.

По словам местных жителей, вулкан уже давно не извергался. Сейчас на сопку выехали специалисты, пишет «Кубань 24» .

Ранее заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова говорила, что из-за землетрясения в Турции могут активизироваться грязевые вулканы в Краснодарском крае. По её словам, процессы связаны с аномальным высоким давлением, которое создается внутри земли, сообщил ТАСС.

Юга.ру рассказывали, что Карабетова гора имеет вид овального кратерного плато, протяженностью в 1400 метров и 860 метров в диаметре и высотой около 60 метров. В плато входят два грязевых вулкана. Первый спящий, диаметром в 140 метров, там находится пересохшее озеро. Второй вулкан — действующий, его диаметр 125 метров.

Опасные, большие извержения происходят примерно раз в 15 — 20 лет. Лето 1968 года — дата последнего губительного извержения Карабетовой горы.