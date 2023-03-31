Более 45 тыс. жителей Краснодарского края приобрели телемедицину от СберЗдоровья

За последние 12 месяцев более 45 тыс. жителей региона купили цифровые медицинские продукты сервиса СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) и консультируются с врачами онлайн

Телемедицина — это онлайн-консультации врачей различных профилей. Получить такую помощь можно практически моментально без посещений больниц и поликлиник.

Дежурные терапевты и педиатры принимают круглосуточно и выходят на связь в течение всего нескольких минут после запроса. Консультироваться можно по аудио-, видеосвязи и в чате. Для связи с врачом нужен только доступ к интернету.

Удаленные консультации наиболее актуальны для получения первых и оперативных рекомендаций по состоянию здоровья, своевременной корректировки плана лечения, создания домашней аптечки, рекомендаций по дообследованиям, второму мнению по уже поставленному диагнозу, расшифровки анализов и многих других случаев.