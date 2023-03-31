Более 45 тыс. жителей Краснодарского края приобрели телемедицину от СберЗдоровья

Краснодарский край

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  • © Фото National Cancer Institute, unsplash.com
    © Фото National Cancer Institute, unsplash.com

За последние 12 месяцев более 45 тыс. жителей региона купили цифровые медицинские продукты сервиса СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) и консультируются с врачами онлайн

Телемедицина — это онлайн-консультации врачей различных профилей. Получить такую помощь можно практически моментально без посещений больниц и поликлиник.

Дежурные терапевты и педиатры принимают круглосуточно и выходят на связь в течение всего нескольких минут после запроса. Консультироваться можно по аудио-, видеосвязи и в чате. Для связи с врачом нужен только доступ к интернету.

Удаленные консультации наиболее актуальны для получения первых и оперативных рекомендаций по состоянию здоровья, своевременной корректировки плана лечения, создания домашней аптечки, рекомендаций по дообследованиям, второму мнению по уже поставленному диагнозу, расшифровки анализов и многих других случаев.

В преддверии сезона простуд и аллергий Сбер проводит акцию, продлевающую годовые тарифы на онлайн-консультации с врачами со скидкой. Жители региона, которые год назад уже приобретали доступ к продуктам СберЗдоровья, получат скидку 20% на пролонгацию тарифа на следующие 12 месяцев.

«Сбер успешно развивает сервисы цифровой медицины, чтобы доступ к качественной помощи был у каждого. Телемедицина позволяет консультироваться с врачами удаленно в любое время и по любому вопросу, а главное своевременно. Мы видим, что жители уже привыкают к удобству онлайн-консультаций — число обращений растёт с каждым годом. Приобрести или продлить доступ к инновационному сервису можно во всех отделениях Сбербанка. Сотрудники проконсультируют и расскажут, как пользоваться продуктом», — отмечают представители СберЗдоровья.

Тонометр с удаленным мониторингом, ДМС и онлайн-консультации:

С тарифом «Все врачи онлайн» от СберЗдоровья клиенты могут консультироваться с терапевтами и педиатрами онлайн безлимитно и четыре раза обратиться онлайн к узкопрофильным специалистам (невролог, гинеколог, ЛОР и другие) в течение года. В тариф «Путь к здоровью» помимо телемедицинских консультаций входят два очных визита в ведущие клиники региона на случай, если личный осмотр врача и дообследования будут необходимы.

Как писали Юга.ру, краснодарские врачи получили национальную премию «Будем жить!».

Здоровье Медицина Сбербанк

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