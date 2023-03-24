Компания, связанная с семьей экс-губернатора Ткачева, проиграла суд за землю в Сириусе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Договор аренды на землю перед стадионом «Фишт» признали ничтожным

Арбитражный суд Краснодарского края признал ничтожным договор аренды земли перед стадионом «Фишт», где строят жилой комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence, сообщил «Коммерсантъ-Кубань»

Также суд постановил погасить регистрационную запись в ЕГРН об обременении участка правом аренды и ипотекой в пользу Росбанка, банка ДОМ.РФ, госкорпорации ВЭБ.РФ и ВТБ.

Напомним, сделку об аренде земли хотели расторгнуть администрация Сириуса и Генпрокуратура РФ. Причины, по которым власти обратились в суд, неизвестны. Застройщиком ЖК является компания «Сочи-Парк пять плюс», связанная с экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым.

Спорный участок находится на Олимпийском проспекте в Сочи, его площадь — 104 тыс. кв. метров. Кадастровая стоимость объекта составляет 2,5 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, компания «Горные вершины», связанная с семьей экс-губернатора Краснодарского края Ткачева, заплатит за курорт «Архыз» больше 24 млрд рублей. 

Александр Ткачев Прокуратура Сочи Суд

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