Компания, связанная с семьей экс-губернатора Ткачева, проиграла суд за землю в Сириусе

Договор аренды на землю перед стадионом «Фишт» признали ничтожным

Арбитражный суд Краснодарского края признал ничтожным договор аренды земли перед стадионом «Фишт», где строят жилой комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Также суд постановил погасить регистрационную запись в ЕГРН об обременении участка правом аренды и ипотекой в пользу Росбанка, банка ДОМ.РФ, госкорпорации ВЭБ.РФ и ВТБ.

Напомним, сделку об аренде земли хотели расторгнуть администрация Сириуса и Генпрокуратура РФ. Причины, по которым власти обратились в суд, неизвестны. Застройщиком ЖК является компания «Сочи-Парк пять плюс», связанная с экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым.

Спорный участок находится на Олимпийском проспекте в Сочи, его площадь — 104 тыс. кв. метров. Кадастровая стоимость объекта составляет 2,5 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, компания «Горные вершины», связанная с семьей экс-губернатора Краснодарского края Ткачева, заплатит за курорт «Архыз» больше 24 млрд рублей.