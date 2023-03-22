Главгосэкспертиза выдала разрешения на строительство детского сада и школы в Краснодаре

Первыми объектами кластера станут детский сад в районе улицы Павлова и школа н улице Обрывной. Главгосэкспертиза РФ уже выдала положительное заключение на их строительство, сообщили в пресс-службе депстроя Краснодарского края.

Детский сад рассчитан на 350 мест. Это будет двухэтажное здание с отапливаемым полом, музыкальным и спортивными залами. Также там сделают кабинеты логопеда, психолога и подготовки к школе. Территорию детсада поделят на две зоны — игровую и хозяйственную.

Школу возведут на 1550 мест. Там планируется разместить 62 класса по 25 человек. В здании обустроят два актовых зала, сделают книгохранилище с фондом закрытого доступа, читальный зал и медиатеку. В спортивном блоке будут футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки и другие функциональные зоны.

«Создание социальных кластеров направлено на то, чтобы решить проблему с нехваткой детских учреждений и иной социальной инфраструктуры в старых и новых районах Краснодара», — написано на сайте краевого депстроя.

Генеральным проектировщиком стало ООО «Мос Проект», застройщиком выступит ООО «Гарантия». Сроки строительства пока неизвестны.

Ранее Юга.ру писали, что молодым учителям из Краснодара будут компенсировать аренду жилья. Сумма выплаты составит 15 тыс. рублей ежемесячно, но если по договору съемное жилье стоит меньше, то и сумма выплаты будет соответствующей.