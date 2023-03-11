В горах Сочи закрывают канатные дороги, в Керченском проливе штормовое предупреждение. О погоде в Краснодарском крае

В горах Сочи 11 марта лавиноопасно, курорты закрывают канатные трассы для туристов. Местами в крае сильный ветер и осадки

О закрытии канатных дорог днем 11 марта сообщают горнолыжные курорты. Решения приняли из-за сильного ветра — до 18 м/с. На «Роза Хутор» запретили посещать качели и мост.

Чуть позже курорт «Роза Хутор» также сообщил о закрытии канатной дороги «Кабан» из-за сильного ветра.

МЧС края ранее сообщало, что с 18 часов 10 марта до 18 часов 12 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2000 м лавиноопасно.

Из-за усиления ветра до 17 м/с 11 марта закрыта Керченская переправа, в проливе объявили штормовое предупреждение.

В воскресенье, 12 марта, в Краснодарском крае обещают осадки, в предгорных районах региона дождь сменится на мокрый снег, местами осадки будут сильными, в горах прогнозируют снег. Ветер будет южным — до 12 м/с, порывы местами достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха по краю в среднем составит днем 16…21° С, ночью — 7…12° С. В горах прогнозируют до 13° С днем и до 5° С ночью, на Черноморском побережье воздух прогреется до 16° С.

Ранее Юга.ру писали, что пограничники начали проверять все суда на подходе к Крымскому мосту, в проливе образовалась очередь судов.