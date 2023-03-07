Семь спикеров ГК ТОЧНО выступили на «Российской строительной неделе — 2023»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Сразу семь представителей ГК ТОЧНО выступили на «Российской строительной неделе — 2023», проходившей с 28 февраля по 3 марта в Москве

Одно из центральных событий «Российской строительной недели» — форум «Строим будущее России вместе». В этом году сразу семь представителей ГК ТОЧНО выступили спикерами на этом мероприятии, как офлайн, так и онлайн.

Участники форума в ходе пленарных заседаний, круглых столов и тематических сессий обсудили меры господдержки и цифровизацию строительной отрасли, развитие инфраструктуры новых территорий, зеленое строительство и другие актуальные задачи.

Также в рамках «Российской строительной недели» состоялась церемония награждения победителей самого масштабного в нашей стране градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК — 2023». ГК ТОЧНО получила в нем сразу семь дипломов в разных номинациях.

«Российская строительная неделя — 2023» — масштабное выставочно-конгрессное событие, направленное на реализацию нацпроектов и госпрограмм в области реновации жилищного фонда, формирования современной городской среды, поддержки малоэтажного домостроения. Мероприятие ежегодно организует ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году Неделя объединила сразу две знаковые отраслевые международные выставки — специализированную выставку строительных, отделочных материалов и технологий RosBuild 2023 и выставку стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла «Мир стекла — 2023». 

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО вошла в десятку застройщиков РФ с наибольшими объёмами строительства.

ГК ТОЧНО Жилье Конференции Недвижимость Строительство

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