В Адыгее ночью упал беспилотник
Его обломки обнаружили на ферме в поселке Новом
Ночью 28 февраля в поселке Новом Гиагинского района упал беспилотник. Его обломки повредили хозяйственную постройку на ферме. Никто не пострадал, сообщил в своем телеграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов. На месте работает следственно-оперативная группа.
Обновлено в 13:51. В Минобороны России прокомментировали случившееся в Адыгее и Туапсе:
«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры».
Также неопознанный объект утром 28 февраля заметили в небе над Санкт-Петербургом. Аэропорт «Пулково» на время перестал принимать самолеты, некоторые взлетевшие судна вернулись обратно. Сейчас ограничения на полеты сняли
Как писали Юга.ру, ночью в Туапсе загорелась нефтебаза. Местные жители писали в соцсетях, что слышали взрывы. По данным СМИ, над базой заметили беспилотник, но он никуда не попал. По данным телеграм-канала Baza, здание бойлерной рядом с нефтехранилищем повредили два бепилотника. Также по данным канала, за сутки бепилотники заметили в пяти регионах — Брянской и Белгородской областях, Краснодарском крае, Адыгее и Санкт-Петербурге.