В Адыгее ночью упал беспилотник

Его обломки обнаружили на ферме в поселке Новом

Ночью 28 февраля в поселке Новом Гиагинского района упал беспилотник. Его обломки повредили хозяйственную постройку на ферме. Никто не пострадал, сообщил в своем телеграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов. На месте работает следственно-оперативная группа.

Обновлено в 13:51. В Минобороны России прокомментировали случившееся в Адыгее и Туапсе:



«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры».

Также неопознанный объект утром 28 февраля заметили в небе над Санкт-Петербургом. Аэропорт «Пулково» на время перестал принимать самолеты, некоторые взлетевшие судна вернулись обратно. Сейчас ограничения на полеты сняли