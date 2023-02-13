В Ростовской области продают шахту за 600 млн рублей

В год там можно добывать 450-500 тыс. тонн угля

На сайте «Авито» выставили на продажу законсервированную шахту «Платовская». Бизнес оценили в 600 млн рублей.

Продажей шахты занимается агентство недвижимости, кто является её владельцем — неизвестно. Сообщается, что строительство там началось в 1997 году. Уголь пласта представлен антрацитом, среднезольным и среднесернистым.

На участке есть вентиляционный, главный и наклонный стволы. Степень готовности объекта составляет 85%. Право собственности на землю зарегистрировано в ЕГРН.

«По мнению специалистов, оптимальным годовым объёмом добычи на данном объекте будет объём в 450-500 тыс. тн. операционная себестоимость добычи 1 тн. не должна превышать 1000-1100 руб», — написано в объявлении.

Ранее шахта входила в ОАО «Гуковуголь». Изначально она назвалась «Антрацит». В 1996 году компания решила разделить её на два подразделения — шахту «Антрацит» с её последующей ликвидацией и строящуюся шахту «Платовская» для отработки оставшихся запасов угля.

Ранее Юга.ру писали, что в Ростове-на-Дону продают два особняка из перечня объектов культурного наследия. Это «Торговый дом купца Яблокова» и «Доходный дом И. Р. Гоца».