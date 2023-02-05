В Краснодарском крае и Адыгее продлили предупреждение об угрозе схода лавин

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Предупреждение об опасности схода лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи на высоте более 1,5 тыс. м продлили до вечера 6 февраля

Оно будет действовать до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Штормовое предупреждение объявили в пятницу. По данным синоптиков, в отдельных районах Краснодарского края ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки в виде дождя, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем в горах опустится ниже 0 градусов. 

В администрации Сочи рассказали, что за ночь 4 февраля в Красной Поляне выпало больше 20 мм осадков, в горах выше 1500 м  40 мм. Ночью с помощью спецтехники коммунальщики расчищали дороги к горным районам.

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