В Краснодарском крае и Адыгее продлили предупреждение об угрозе схода лавин

Предупреждение об опасности схода лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи на высоте более 1,5 тыс. м продлили до вечера 6 февраля

Оно будет действовать до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Штормовое предупреждение объявили в пятницу. По данным синоптиков, в отдельных районах Краснодарского края ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки в виде дождя, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем в горах опустится ниже 0 градусов.

В администрации Сочи рассказали, что за ночь 4 февраля в Красной Поляне выпало больше 20 мм осадков, в горах выше 1500 м — 40 мм. Ночью с помощью спецтехники коммунальщики расчищали дороги к горным районам.