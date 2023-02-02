Трассу М-4 «Дон» могут сделать платной в четырёх районах Ростовской области

Речь об отрезке трассы с 777 до 993 километра, это Миллеровский, Чертковский, Тарасовский и Каменский районы Ростовской области. Из документа следует, что после ремонта участок планируется использовать на платной основе.

Когда именно за проезд в этих четырёх районах нужно будет платить, пока неизвестно. Вид работ и сроки их проведения в данных Госэкспертизы не конкретизируются.

Как писали Юга.ру, использование автомобильной дороги на участке Дальнего западного обхода Краснодара по трассе М-4 «Дон» будет платным до 30 июня 2122 года. Речь об отрезке протяжённостью 51,2 км.