Трассу М-4 «Дон» могут сделать платной в четырёх районах Ростовской области

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Федеральное управление Госэкспертизы выдало положительное заключение на проект комплексного обустройства участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Речь об отрезке трассы с 777 до 993 километра, это Миллеровский, Чертковский, Тарасовский и Каменский районы Ростовской области. Из документа следует, что после ремонта участок планируется использовать на платной основе.

Когда именно за проезд в этих четырёх районах нужно будет платить, пока неизвестно. Вид работ и сроки их проведения в данных Госэкспертизы не конкретизируются.

Как писали Юга.ру, использование автомобильной дороги на участке Дальнего западного обхода Краснодара по трассе М-4 «Дон» будет платным до 30 июня 2122 года. Речь об отрезке протяжённостью 51,2 км.

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