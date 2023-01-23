Москвичи стали чаще покупать жилье в Краснодаре и Сочи

В 33% случаев москвичи выбирают Краснодар и Сочи при покупке недвижимости за пределами столицы

Краснодар, Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными локациями у москвичей для покупки жилья. На юг суммарно приходится 33,4% спроса, сообщило РИА «Новости».

Причинами для покупки жилья в другом регионе чаще всего становятся желание вернуться на историческую родину, покупка квартиры в инвестиционных целях, переезд в регионы с более благоприятным климатом, регулярные командировки в конкретный регион или расширение собственного бизнеса.

Также в 2022 году спрос на недвижимость в другой части страны был связан у москвичей с желанием переехать подальше от столицы, но в город-миллионник.

Более половины москвичей, покупающие жилье в регионах, выбирают новостройки, еще 35% — вторичную недвижимость и 13% — загородную. В Краснодаре и Сочи основной спрос приходится на студии и однокомнатные квартиры в хороших локациях. Их можно сдавать через агентство в период отсутствия собственника.

Как писали Юга.ру, Сочи и Геленджик вошли в российский топ-3 по цене на недвижимость. Средняя цена жилья в этих городах за последние два года выросла в 3-4 раза.