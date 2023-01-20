В Ростовской области депутата наказали за призывы не отправлять деньги в Фонд помощи мобилизованным

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев написал в своем телеграм-канале, что некоторые чиновники «обязывают бюджетников перечислять деньги в фонд помощи мобилизованным, созданный властями». По словам депутата, помощь должна быть добровольной. Посты размещены на канале еще в октябре.

Позже внимание на это обратили коллеги Федяева. Вопрос решили вынести на рассмотрение комиссии по этике, а 18 января вынесли решение.

Председатель комиссии Николай Беляев сказал, что Федяев предлагал переводить деньги не на расчетный счет официального фонда в «Фора-Банке», а на карту Сбербанка «некой Светлане либо волонтерам», сообщил Donnews.

Беляев заявил, что таким образом депутат распространил недостоверную информацию и ввел в заблуждение широкий круг лиц о том, что власти якобы обязывают бюджетников переводить пожертвования в фонд.

«Федяев подводил к тому, что деньги надо отправлять волонтерам, а не в фонд. А те, кто так делает, якобы поступают лучше», — сказал председатель комиссии.