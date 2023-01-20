В Ростовской области депутата наказали за призывы не отправлять деньги в Фонд помощи мобилизованным
Главу фракции ЛДПР в ростовском Заксобрании Евгения Федяева лишили права выступлений
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев написал в своем телеграм-канале, что некоторые чиновники «обязывают бюджетников перечислять деньги в фонд помощи мобилизованным, созданный властями». По словам депутата, помощь должна быть добровольной. Посты размещены на канале еще в октябре.
Позже внимание на это обратили коллеги Федяева. Вопрос решили вынести на рассмотрение комиссии по этике, а 18 января вынесли решение.
Председатель комиссии Николай Беляев сказал, что Федяев предлагал переводить деньги не на расчетный счет официального фонда в «Фора-Банке», а на карту Сбербанка «некой Светлане либо волонтерам», сообщил Donnews.
Беляев заявил, что таким образом депутат распространил недостоверную информацию и ввел в заблуждение широкий круг лиц о том, что власти якобы обязывают бюджетников переводить пожертвования в фонд.
«Федяев подводил к тому, что деньги надо отправлять волонтерам, а не в фонд. А те, кто так делает, якобы поступают лучше», — сказал председатель комиссии.
Комиссия решила, что депутат причинил ущерб тем, кто организовал сбор средств для помощи мобилизованным. Также Беляев сказал, что лидер ЛДПР не первый раз пренебрегает этическими принципами и компрометирует весь депутатский корпус.
В итоге Федяева лишили права выступлений. За такое решение проголосовали 44 депутата.
Ранее Юга.ру писали, что депутат ростовской думы Петр Пятибратов призвал объявить вторую волну мобилизации. По его мнению, необходимо набрать порядка 2-3 миллионов человек.