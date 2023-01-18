Сбербанк идёт в Крым. В 2023 году на полуострове должны появиться офисы и банкоматы

Глава Крыма в своём телеграм-канале анонсировал начало работы Сбербанка на территории полуострова. В сообщении сказано, что офис откроют в первом полугодии, а сеть банкоматов заработает в течение 2023 года. Сейчас, по словам Аксёнова, идёт подбор локации для строительства офиса банка.

Долгожданную для жителей полуострова новость сообщил у себя на канале и губернатор Севастополя.

«Не секрет, что раньше, для того, чтобы оформить ту же банковскую карточку приходилось ехать в ближайший офис, который находится в Тамани — первом населенном пункте за Крымским мостом», — написал Михаил Развожаев.

Пост за полчаса собрал больше двухсот комментариев.

«Наконец-то!!! Дождались!!!», «Спустя почти 9 лет…странно! К чему бы это?», «Ура!!! Прощай Тамань!», — пишут читатели губернатора.

В контексте новости пользователи в комментариях выразили надежды на скорое появление в Крыму магазинов известных российских торговых сетей.

Пишет о начале работы Сбера в Крыму и РБК, ссылаясь на сам банк.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым», — приводит издание слова представителя Сбера.

Напомним, после присоединения Крыма к России в 2014 году в Сбербанке неоднократно заявляли, что не планируют работать на полуострове из-за угрозы санкций.